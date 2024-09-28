Картины Ван Гога в Лондонской галерее облили супом
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Картина Винсента Ван Гога «Подсолнухи» и еще одно полотно в Лондонской национальной галерее едва не пострадали от действий вандалов – они облили их томатным супом. Об инциденте сообщает The Guardian.
Так злоумышленники отреагировали на судебный приговор, вынесенный Фиби Пламмер и Анне Холланд за аналогичное преступление, совершенное два года назад.
Все вандалы — «климатические активисты» группы «Просто остановите нефть». Они облили полотна супом в знак протеста.
Всех троих злоумышленников арестовали.
Шедевры, к счастью, не пострадали, так как находились под защитным стеклом, сообщили в Национальной галерее.
«Климатические активисты» призывают правительство Великобритании остановить добычу ископаемого топлива.
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