Картины Ван Гога в Лондонской галерее облили супом

Картина Винсента Ван Гога «Подсолнухи» и еще одно полотно в Лондонской национальной галерее едва не пострадали от действий вандалов – они облили их томатным супом. Об инциденте сообщает The Guardian.

Так злоумышленники отреагировали на судебный приговор, вынесенный Фиби Пламмер и Анне Холланд за аналогичное преступление, совершенное два года назад.

Все вандалы — «климатические активисты» группы «Просто остановите нефть». Они облили полотна супом в знак протеста.

Всех троих злоумышленников арестовали.

Шедевры, к счастью, не пострадали, так как находились под защитным стеклом, сообщили в Национальной галерее.

«Климатические активисты» призывают правительство Великобритании остановить добычу ископаемого топлива.

Ранее сообщалось о том, что Всероссийский фестиваль духовности и культуры прошел в Можайском округе.