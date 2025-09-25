Картофель убивает: россиянам напомнили, какие клубни опасно употреблять в пищу

Обычная хозяйственная практика обрезания проросших и позеленевших участков картофеля может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Как объясняет в беседе с aif.ru нутрициолог Светлана Зверева, причина кроется в соланине — природном токсине, который картофель вырабатывает для защиты от вредителей.

При прорастании или нахождении на свету концентрация этого яда в клубнях увеличивается в разы, причем зеленый цвет кожицы является точным индикатором опасности.

Как пояснила врач, особенность соланина в его термостойкости — обычная варка или запекание не разрушает токсин полностью. Для проявления токсического эффекта достаточно 2-5 мг вещества на килограмм веса человека, а доза 3-6 мг/кг может стать смертельной.

Симптомы отравления развиваются постепенно: от тошноты и спазмов в животе до неврологических нарушений — головокружения, галлюцинаций и даже паралича. Исторический прецедент зафиксирован в 1979 году в Лондоне, где 78 школьников и учителей получили тяжелое отравление после употребления некачественного картофеля.

По этой причине важно выбросить сильно проросшие или позеленевшие клубни. При незначительных повреждениях необходимо срезать кожуру слоем не менее 3-5 мм, удаляя все глазки и ростки. Важный индикатор — горький вкус приготовленного картофеля, сигнализирующий о наличии токсина.

Для профилактики следует хранить картофель в темном прохладном месте, избегая полиэтиленовых пакетов и светлых помещений.

