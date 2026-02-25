Карты и сервисы рассрочки могут провоцировать импульсивные траты

Карты и сервисы рассрочки предлагают покупателям и продавцам удобный способ финансирования покупок без переплат, отметила в разговоре с « Газетой.Ru » Светлана Зубкова — доцент Кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансовый университет при Правительстве РФ.

По ее словам, такие инструменты позволяют разбить платеж на несколько частей, получать напоминания о сроках и отсрочку при необходимости. При условии своевременной оплаты пользователь не платит проценты, а оформление покупки проходит быстро и удобно.

Однако эксперт предупредила о рисках: карты рассрочки создают иллюзию наличия денег, а при просрочках действуют значительные штрафы. Не все товары доступны в рассрочку, а банки и финтех-компании при выдаче карт проводят ускоренную проверку заемщика, перекладывая ответственность за платежи на пользователя. Это может вызывать психологическую эйфорию и провоцировать импульсивные покупки, что ведет к финансовой безответственности.

По наблюдениям Зубковой, средний чек при использовании рассрочки растет, а покупатели чаще приобретают дополнительные услуги и товары, которые не всегда нужны.

Эксперт рекомендовала внимательно изучать договор, сравнивать стоимость товара с суммой всех платежей и оценивать штрафы за просрочку. Она подчеркнула, что карты рассрочки стоит использовать только для заранее спланированных покупок, а не для импульсивных трат.

