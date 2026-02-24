Senior с шубами: в подмосковном поселке гардеробщику платят как ведущему программисту

В Одинцовском округе Подмосковья появилась вакансия, которая выбивается из всех статистических таблиц рынка труда. Элитный коттеджный поселок «Кунцево-2» ищет гардеробщика с заработной платой до 290 тысяч рублей, пишет REGIONS . Это сумма, сопоставимая с доходом столичного айтишника или менеджера среднего звена, здесь предлагается за прием и выдачу одежды.

Объявление мгновенно привлекло внимание. Работодатель ищет сотрудника, готового взять на себя обслуживание VIP-гардероба и профессиональный уход за брендовыми вещами. В списке обязанностей — не только классическая работа с вешалкой, но и полный цикл заботы о люксовых тканях: стирка, глажка, бережное хранение.

От кандидата требуются опыт, безупречная аккуратность и серьезное отношение к делу. Последний пункт, судя по зарплате, подразумевает нечто большее, чем просто умение повесить пальто на плечики.

Специалист по рынку труда Елена Васильева в беседе с REGIONS пояснила, что такие предложения — маркер уровня жизни в элитном сегменте.

«Такие вакансии — своего рода индикатор уровня жизни и приоритетов в элитном сегменте недвижимости. Высокая заработная плата на позиции гардеробщика говорит о том, что работодатели действительно ценят свое время и комфорт, и готовы инвестировать в безупречное состояние своих вещей», — прокомментировала для REGIONS специалист по рынку труда Елена Васильева.

По ее словам, это подразумевает не просто рутинную работу, но и возможную роль личного ассистента по одежде, требующую профессиональных навыков в обращении с дорогими тканями и брендами. Эксперт также допустила, что объявленная сумма может включать дополнительные обязанности, не прописанные в вакансии, или особые условия — гибкий график, предоставление жилья или персонального транспорта.

По мнению Васильевой, подобный уровень оплаты может указывать на поиск максимально преданного сотрудника, готового к выполнению личных просьб собственников. Столь внушительная сумма также служит инструментом для привлечения профессионалов высокого класса, что является обязательным требованием при обслуживании высокопоставленных персон.

Местный рынок труда столкнулся с беспрецедентным явлением: предложение в 290 тысяч рублей в несколько раз превышает стандартные оклады для данной сферы. Если в столичном регионе обычный сотрудник гардероба получает в среднем около 50–60 тысяч, то вакансия в элитном поселке «Кунцево-2» выглядит аномально. Вероятно, за этим названием скрывается расширенный функционал, включающий обязанности помощника по хозяйству, специалиста по уходу за дорогими тканями или персонального ассистента. Не исключено, что наниматель просто готов платить огромные деньги за безупречный сервис и отношение к вещам как к музейным экспонатам.

