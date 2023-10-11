Карты муниципального маршрута в Московской области можно переоформить на «Доброделе»

В ведомстве уточнили, что для этого нужно зайти в раздел «Услуги» — «Для бизнеса» — «Все услуги» — «Транспорт и спецтехника» и выбрать услугу «Переоформление свидетельств и карт маршрута по муниципальному маршруту регулярных перевозок, прекращение действия свидетельств». Там можно переоформить документы, аннулировать свидетельство, а также подтвердить готовность к перевозкам. Отметим, что скачать приложение можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.