Касается молодоженов: в Ленинградской области придумали завидный подарок невесте и жениху

Молодые пары, заключающие брак в Ленинградской области, теперь могут получить необычный свадебный подарок от региона. По инициативе губернатора Александра Дрозденко с первого февраля новобрачным в день торжества будут вручать специальную карту, предназначенную для тура по достопримечательностям 47-го региона.

Условия для получения памятного презента достаточно конкретны: оба супруга должны быть в возрасте до 35 лет, а заключаемый брак — первым для каждого из них. Подарок распространяется и на пары, зарегистрировавшие отношения после первого августа прошлого года. Те, кто успел пожениться ранее, также могут обратиться в отдел ЗАГС, чтобы получить свою карту для путешествия.

Сертификат будет действовать в течение четырех месяцев с момента выдачи, давая молодым семьям возможность спланировать свое первое совместное путешествие по живописным местам Ленинградской области. Проект реализуется силами регионального комитета по культуре и туризму совместно с Управлением ЗАГС.

