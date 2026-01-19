«Кашалот» на снегу: подмосковные энтузиасты создали необычный снегокат

Инженеры-энтузиасты из Орехово-Зуева разработали и представили уникальный снегокат на гусеничном ходу под названием «Кашалот». Устройство, напоминающее миниатюрный снегоход, предназначено для безопасных детских развлечений в зимний период, пишет REGIONS .

Электрический снегокат оснащен рукоятками управления, электродвигателем и гусеницей, что обеспечивает устойчивое движение по снегу. Конструкторы уделили особое внимание безопасности: максимальная скорость аппарата искусственно ограничена 14 километрами в час. При этом грузоподъемность модели позволяет кататься и взрослым — «Кашалот» выдерживает вес до 120 килограммов.

Идея проекта, как рассказал один из создателей Александр Логинов, родилась из эксперимента. Первые прототипы собирались из подручных материалов, включая рыбацкие волокуши и пластиковое корыто.

«Сначала я задался вопросом: как будет ехать самокат, если вместо колеса поставить каток? Так и родился „Кашалот“. Это был эксперимент. Первый прототип мы делали из того, что есть под рукой. Сначала на нем стояли рыбацкие сани-волокуши, потом их заменило пластмассовое „корыто“», — рассказал REGIONS Александр.

Практическая ценность разработки заключается в использовании отечественных технологий и доступной себестоимости. Электронная начинка снегоката, включая контроллеры и трекеры, работает на программном обеспечении, написанном российскими специалистами.

В настоящее время «Кашалот» доступен для проката в центральном парке Орехово-Зуева и на других популярных зимних площадках Московской области.

