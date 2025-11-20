Кашель по утрам и одышка: названы симптомы страшного заболевания, которое можно повернуть вспять

Хроническая обструктивная болезнь легких развивается медленно и проявляется постепенно, создавая постоянные трудности с дыханием. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина объяснила, на что обратить внимание на ранней стадии и кто входит в группу риска, сообщают « Известия ».

Основные процессы при ХОБЛ — воспаление бронхов с избыточной мокротой и повреждение альвеол. Это приводит к сужению дыхательных путей и затруднению выдоха. На начальном этапе заболевание проявляется утренним кашлем и легкой одышкой при нагрузке, позже появляются свистящее дыхание и ощущение нехватки воздуха даже при обычной ходьбе. Симптом может сопровождаться тахикардией, а состояние почти не улучшается после применения ингаляторов.

Ключевой фактор риска — курение. Активные и пассивные курильщики подвергаются разрушению легочной ткани и хроническому воспалению. Дополнительно в группе риска находятся работники вредных производств: шахтеры, металлурги, строители, сотрудники текстильной и химической отраслей, регулярно вдыхающие пыль и токсичные частицы.

Жители крупных городов, где воздух загрязнен, и те, кто использует биомассу для отопления и приготовления пищи в плохо вентилируемых помещениях, также подвержены риску. Генетические факторы, недоношенность, бронхиальная астма и частые пневмонии в детстве повышают вероятность заболевания в зрелом возрасте.

Профилактика ХОБЛ требует комплексного подхода. Важно полностью отказаться от курения и исключить пассивное воздействие, соблюдать технику безопасности на вредных производствах и использовать респираторы. Регулярные медицинские осмотры и системы очистки воздуха дома рекомендованы жителям неблагоприятных регионов. Физическая активность для тренировки дыхательных мышц, дыхательная гимнастика, плавание и ходьба помогают замедлить прогрессирование болезни. Вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции снижает риск ускоренного ухудшения состояния легких.

