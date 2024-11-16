Кашпировский со зрителями набросился на журналистку «Известий» и выгнал с семинара в Петербурге

Экстрасенс и, как он себя сам называл неоднократно, психотерапевт Анатолий Кашпировский снова оказался в центре внимания. Прошедший 15 ноября семинар с поклонниками его способностей в Доме культуры имени Шелгунова в Санкт-Петербурге запомнился неприятным эпизодом. Гипнотизер в какой-то момент внезапно проявил вспышку ярости и помешал журналистам «Известий» выполнять свою работу.

Журналист Наталия Графчикова хотела задать Кашпировскому несколько вопросов, но тот, вместо того чтобы ответить, повел себя довольно резко.

«Люди не хотят, чтобы вы снимали без моего разрешения», — заявил он.

На этом всё не закончилось. На помощь экстрасенсу пришли его поклонники, которые, используя нецензурную брань, набросились на девушку-репортера, потребовав «не мешать». Как передает телеканал РЕН, только словами дело не ограничилось.

«Они мешали съемочной группе „Известий“, загораживая камеру, а в итоге и вовсе вытолкали Графчикову из зала», — приводится в публикации.

Как отметила сама Графчикова, произошедшее на концерте Кашпировского показывает, как сам гипнотизер «на самом деле относится к тем людям, которые готовы задавать открытый вопрос».

Ранее сообщалось, что Кашпировский потребовал $15 тыс. с ученой Черниговской из-за непризнания его работы.