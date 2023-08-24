«Каска набекрень»: боец СВО рассказал о молодом солдате, который погиб при штурме Марьинки

Многие мальчишки, едва достигнув совершеннолетия, стремятся поскорее отправиться в армию и возмужать. К сожалению, некоторые из них отправляются на передовую и не возвращаются обратно. Одним из них стал 20-летний парень по прозвищу Феликс.

Боец с позывным Зеленый вспоминает, что Феликс был самым молодым солдатом в его отряде. Парня звали Саша, и он погиб под Марьинкой.

«Он был один сын у мамы. Причем узнал я об этих семейных обстоятельствах случайно: мы телефоны наши выключали и прятали вдали от позиций под кастрюльку и в фольгу, но мама ему постоянно пыталась дозвониться. Тогда я его постоянно ругал, чтобы он раз в сутки маме сам отзванивался — она же переживает», — отмечает Зеленый.

По мнению солдата, Феликс был интересным парнем, веселым. А еще постоянно ходил расхлябанным.

«Я говорю: «Саня, ну что же ты! Пояс подтяни, штаны заправь в берцы. Что ты так ходишь?». А он идет — каска набекрень», — смеется командир, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Феликс недолго пробыл под начальством Зеленого, потому что был прикомандированным. Но успел отличиться: когда надо было пойти к пулемету и рискнуть жизнью, именно Саша с товарищем без всяких колебаний вызвались пойти на опасную позицию.

«В тот раз обошлось. Но ребята выполняли приказы без проблем — никогда не было такого, чтобы кого-то тащили. Это касалось не только зрелых мужчин, но и младших товарищей. Феликс был автоматчиком. О его гибели я узнал через два месяца. Как мне сказали, их кинули на штурм, где Саня получил смертельные ранения», — делится наш собеседник.

Подробнее о том, как Феликс вызвался пойти на рискованное задание, читайте в нашем материале.