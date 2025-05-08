Катающимся на самокате по сгоревшему «Крокусу» оказался 16-летний подросток

Юноша, который катался на самокате по территории сгоревшего концертного зала «Крокус», оказался подростком 16 лет. Видеозапись сделал его ровесник, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём аккаунте в социальной сети.

Ранее в интернете были опубликованы кадры, на которых молодой человек перемещается по пострадавшему от пожара зданию концертного зала в Красногорске. В связи с этим инцидентом правоохранительные органы начали проверку.

В данный момент оба несовершеннолетних находятся в следственном отделе, как сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи призвали к осторожности при использовании электросамокатов.