Катар помог украинским семьям воссоединиться с детьми в Москве

На территории катарского посольства в Москве семьи из Украины смогли воссоединиться с детьми. Подробности сообщает ТАСС .

Как рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, в присутствии представителя Катара Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани в посольстве страны, расположенном в Москве, 11 детей были переданы украинской стороне.

Львова-Белова отметила, что это самая большая группа, которая сможет вернуться к своим родным. Она рассказала, что у каждого ребенка есть своя история, двое детей с ограниченными возможностями здоровья. Уполномоченный по правам ребенка также поблагодарила дипломатов Катара за то, что с их помощью дети вернутся к родителям.

Сам посол Катара подчеркнул, что его государство всегда защищало права детей. Он в ответ поблагодарил Россию за проделанную работу и содействие в возвращении детей домой. По его словам, эта работа стала очередным шагом в развитии отношений России и Катара.