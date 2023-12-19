Катар «сдал» МВД россиянина, устроившего стрельбу в магазине

Мужчина больше года скрывался от российских силовиков за границей, но был выловлен и депортирован на родину.

Преступление россиянин совершил в Москве, в сентябре 2022 года. Он ворвался в один из магазинов и устроил стрельбу из пневматического оружия. Было произведено несколько выстрелов. Тогда никто не пострадал, но злоумышленник от страха быть пойманным скрылся за рубежом.

Как пишет Lenta.ru, недавно беглеца нашли в Катаре. Он пытался улететь из аэропорта Дохи, но не учел, что давно числился в базе Интерпола. В итоге мужчину задержали и передали в руки МВД России. Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге толпа мужчин избила ветерана СВО за замечание.