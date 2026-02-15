Залили канализацию бетоном: строители устроили потоп в калужской новостройке

В Калуге строители умудрились создать коммунальную аварию, вылив цемент в общедомовую канализацию, сообщил телеканал «Калуга 24». Инцидент произошел в одной из новостроек на девятом этаже.

Отмечается, что строительная смесь быстро застыла в трубах, образовав мощный засор. В результате несколько квартир ниже этажом оказались затоплены сточными водами. Устранять проблему пришлось управляющей компании, так как водоканал отвечает только за центральные сети.

Это не единичный случай. В микрорайоне Анненки специалисты водоканала провели почти всю ночь, прочищая засор. Из труб извлекли тряпки, влажные салфетки и прочий мусор, который жители бездумно смывают в унитаз. Работа кипела до четырех утра.

Водоканал в очередной раз обращается к горожанам: канализация не предназначена для утилизации средств гигиены и посторонних предметов. Цемент, строительный мусор, влажные салфетки — все это рано или поздно приводит к засорам.

Страдают от таких действий сами же жители: залитые квартиры, испорченный ремонт, долгие разбирательства. Кроме того, водоканал несет дополнительные расходы на ремонт и замену засоренного оборудования. А платят за это в конечном счете все потребители.

