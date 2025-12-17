«Катастрофа ждет мир в 2026 году»: пророчества таинственного старца Никона заставляют содрогнуться
В интернете начала активно обсуждаться новая апокалиптическая легенда, источником которой называют малоизвестного провидца по имени отец Никон, передает MK.RU. Согласно распространяемой информации, этот слепой старец, якобы скончавшийся осенью 2025 года, оставил после себя мрачное пророчество на грядущий 2026-й.
В предсказании говорится о масштабном разгуле водной стихии, гигантских наводнениях, которые могут затронуть многие регионы мира, в том числе и Крым, а также о миллионах людей, вынужденных покинуть свои дома.
Авторы публикаций, продвигающих это пророчество, настаивают на его достоверности, ссылаясь на прошлые «точные» предсказания старца, такие как распад СССР и экономический кризис 1998 года. Однако никаких независимых подтверждений существования такого человека в публичных источниках или исторических хрониках найти не удается, что ставит под сомнение саму его реальность.
Общественная реакция разделилась. Одни пользователи воспринимают информацию с тревогой, другие — с изрядной долей здорового скепсиса, отмечая, что подобные страшилки и пророчества «задним числом» появляются в сети с завидной регулярностью, особенно в периоды общей неопределенности.
Эксперты по информационной безопасности и психологи предупреждают, что подобные истории часто эксплуатируют естественную человеческую тревожность и могут быть частью манипулятивных кампаний.
