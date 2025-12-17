«Катастрофа ждет мир в 2026 году»: пророчества таинственного старца Никона заставляют содрогнуться

В интернете начала активно обсуждаться новая апокалиптическая легенда, источником которой называют малоизвестного провидца по имени отец Никон, передает MK.RU . Согласно распространяемой информации, этот слепой старец, якобы скончавшийся осенью 2025 года, оставил после себя мрачное пророчество на грядущий 2026-й.

В предсказании говорится о масштабном разгуле водной стихии, гигантских наводнениях, которые могут затронуть многие регионы мира, в том числе и Крым, а также о миллионах людей, вынужденных покинуть свои дома.

Авторы публикаций, продвигающих это пророчество, настаивают на его достоверности, ссылаясь на прошлые «точные» предсказания старца, такие как распад СССР и экономический кризис 1998 года. Однако никаких независимых подтверждений существования такого человека в публичных источниках или исторических хрониках найти не удается, что ставит под сомнение саму его реальность.

Общественная реакция разделилась. Одни пользователи воспринимают информацию с тревогой, другие — с изрядной долей здорового скепсиса, отмечая, что подобные страшилки и пророчества «задним числом» появляются в сети с завидной регулярностью, особенно в периоды общей неопределенности.

Эксперты по информационной безопасности и психологи предупреждают, что подобные истории часто эксплуатируют естественную человеческую тревожность и могут быть частью манипулятивных кампаний.

