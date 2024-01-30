Катя Гордон выступила в защиту затравленной Леры Кудрявцевой

Хейтеры одолели ведущую Леру Кудрявцеву, которая резко повела себя после программы Андрея Малахова. Ее коллега Катя Гордон выступила против критики блондинки, пишет издание «Утро.ру» .

По словам Кати Гордон, россияне сорвались с цепи и готовы использовать любой повод, чтобы растоптать знаменитостей. Именно после ситуации с вечеринкой Ивлеевой у многих словно развязались руки: под шквал критики попал даже любимец публики, Филипп Киркоров.

Недавно у людей появился новый повод: ситуация на шоу Малахова. Там Лера Кудрявцева выплеснула воду в лицо женщины, которая бросила своего новорожденного ребенка в общественном туалете. Ведущая заявила, что вышла из себя, так как поступок женщины непростителен. После этого соцсети блондинки одолели хейтеры.

«Люди поняли, что они могут легко «спустить на землю» любую знаменитость, несмотря на ее популярность и значимость», — высказалась Гордон.

Ведущая печально отметила, что тенденция к хейту знаменитостей пока будет продолжаться, ведь градус накала даже не снижается.

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