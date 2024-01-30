Ксения Собчак удивила россиян своим «припадком» на кухне

Блог Собчак не только про реакцию на резонансные события, это также про рекламу, которую звезда публикует у себя на странице. Одну из таких она взяла от мебельного магазина. Теледива подала все в виде идеи, что каждый человек должен чувствовать себя дома. Однако суть звезда передала странным образом: соорудив из куртки подушку и разместившись на столешнице после бурных плясок в красном цвете.

Пользователи назвали резкие танцы Собчак «припадком» и не поняли посыла. Некоторые оставили крайне негативные комментарии. Впрочем, светскую львицу редко задевает негатив, ведь она не первый раз делает эпатажный контент. Чаще всего блондинка игнорирует обидчиков.

Ранее сообщалось, что ведущий Привольнов уехал из России, а скоре похвастался успехами за рубежом. Он заявил, что остался таким же востребованным и узнаваемым.