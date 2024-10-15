Катя Лель отказалась от суда с пережившим операцию Кушанашвили

Артистка Катя Лель подала отказ от иска к ведущему Отару Кушанашвили, которого хотела засудить за высказывания в свой адрес на YouTube-канале. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат певицы Татьяна Галанцева.

Тушинский суд Москвы принял заявление Лель, отказавшейся от суда с Кушанашвили. Таким образом, исковое производство было приостановлено: звезды не будут разбираться в истории с оскорблениями.

Как уточнила адвокат певицы, на процессе по отказу от иска были только представители истца и пресса. Артистка и ведущий не пришли.

Напомним, певица Катя Лель подала в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к шоумену Отару Кушанашвили. Сам критик заявил на просторах видеохостинга, что тренд на хит певицы «Мой мармеладный» вовсе не «замысел высших цивилизаций». Он призвал звезду остановиться в мистических высказываниях и представлениях. Это возмутило артистку.

Стороны уже были готовы судиться, но неожиданно Кушанашвили извинился. Он пообещал больше не говорить саркастических реплик. Лель призналась, что гордиться ведущим и решила его простить. История завершилась миром.

Отметим, что сам Кушанашвили пережил операцию по удалению опухоли в начале октября. Вмешательство прошло успешно.

Ранее сообщалось, что Лель и Кушанашвили публично урегулировали свой конфликт.