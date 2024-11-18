Казачья разведывательная бригада «Терек» показала, как молится перед боем

«Основой казачества всегда были православная вера и любовь к Отечеству. Никаких «-измов», никаких искусственных философий, никаких искусственных идеологий! Этих двух основополагающих ценностей хватило для того, чтобы объединить тысячи и тысячи людей вокруг самого главного дела, какое только может быть, — защиты веры и Отечества. Вот это и есть основополагающее определение того, что есть казак — служивый человек, преданный вере своей, Церкви и Отечеству своему», — отмечал и Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.