Казачья разведывательная бригада «Терек» показала, как молится перед боем
Неслучайно митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл назвал казачество «православным рыцарством», а известный российский актер Иван Охлобыстин — «воинство Христово». Поэтому перед боем, между боями и после боев казаки героической казачьей разведывательной бригады «Терек» никогда не забывают о святой молитве, процесс которой решили показать на видео.
«Основой казачества всегда были православная вера и любовь к Отечеству. Никаких «-измов», никаких искусственных философий, никаких искусственных идеологий! Этих двух основополагающих ценностей хватило для того, чтобы объединить тысячи и тысячи людей вокруг самого главного дела, какое только может быть, — защиты веры и Отечества. Вот это и есть основополагающее определение того, что есть казак — служивый человек, преданный вере своей, Церкви и Отечеству своему», — отмечал и Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Ранее казак рассказал, как пришел к идее стать добровольцем СВО. Евгений по прозвищу Ермак с первых месяцев спецоперации отправился на передовую. Не всегда он помогал жителям новых территорий с оружием в руках: мужчина начинал волонтером.