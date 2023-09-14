«Возили гуманитарную помощь в детские дома»: боец БАРС-16 рассказал, чем занимался до службы на фронте

Евгений по прозвищу Ермак с первых месяцев спецоперации отправился на передовую. Не всегда он помогал жителям новых территорий с оружием в руках: мужчина начинал волонтером. Ермак просто не мог пройти мимо чужой беды.

Как говорит Евгений, с мая 2022 года он и его товарищи начали созваниваться с бойцами, которые с первых дней отправились на фронт.

«Мы тогда не знали про добровольческие отряды, куда можно вступить, поэтому просто ездили и возили гуманитарную помощь в детские дома. Отправлялись и на передовую к нашим братьям-артиллеристам. Мы привозили все, начиная от еды и кончая генераторами и бензопилами», — вспоминает Ермак, говоря с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Активист побывал на Херсонщине в июне прошлого года, а также в Лисичанске, когда этот город только взяли наши войска.

«Уже потом, когда я подписал контракт с БАРС-16, по воле судьбы я снова попал в Лисичанск уже как военный. В боях я был контужен, а потом мой контракт закончился, и я поехал домой в Минеральные Воды. Там меня позвали в родной казачий батальон «Терек», основу которого составляют казаки Терского казачьего войска», — отмечает Евгений.

Последние полгода Ермак много где побывал: и на Кинбурнской косе, и в Артемовске, и на соледарском направлении. Повидать пришлось немало, но больше всего мужчину трогают судьбы детей.

«Мы много помогали малышам: кого-то забрали, кого-то пристроили в безопасные места. Безразличными к проблемам местных жителей не оставались», — добавляет казак.

В каждом интернате Ермак не просто отдавал одежду и игрушки — он находил время поиграть с детьми. Боец гонял с пацанами в футбол и катал ребятишек на большой машине.

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