Казахи захейтили свою художницу, что провела мастер-класс для Путина и Токаева

На неформальной встрече президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина в четверг вечером, 28 ноября, казахская художница Асель провела мастер-класс по живописи, написав вместе с лидерами обоих государств картину под названием «Мост дружбы». Проявление добрососедства не вынесли местные жители и устроили девушке в соцсетях самую настоящую травлю, передает сетевое издание Readovka.

Под постом Асель в ее блоге с фотографией Путина и Токаева хейтеры обрушили сотни гневных комментариев, в которых не скупились в выражениях, оскорбляя девушку.

«Пользователи призывают массово отписываться от художницы, а сам факт участия в мероприятии называют позором. В организации травли решил поучаствовать и админ якобы сатирического издания Qaznews24 Темирлан Енсебек, на которого регулярно заводят то административные, то уголовные дела, в том числе за оскорбления главы Казахстана», — приводится в публикации.

Темирлан Енсебек потребовал от казахской общественности «отменить» талантливую девушку и ее продюсера и не покупать ее труды. Сам же молодой человек гордо подписал себя в пабликах как «ЛГБТ* секс-инструктор из НАТО».

Ранее дипломат Бобров назвал цели двухдневного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан.

*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено на территории России.