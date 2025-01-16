Казахстан отказался комментировать неофициальную запись разговора пилотов AZAL

Министерство транспорта Казахстана воздержится от комментариев по неофициальным сведениям, связанным с аварией самолета Azerbaijan Airlines, пока не будет опубликован предварительный отчет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В их сообщении говорится, что комиссия по расследованию инцидента продолжает свою работу для выявления причин происшествия. До появления предварительного отчета комиссия не планирует комментировать информацию из интернета, если она не подтверждена официальными источниками.

В министерстве еще раз отметили, что предварительный отчет будет опубликован комиссией в соответствии с законами Республики Казахстан и требованиями приложения 13 ICAO. Накануне телеграм-канал Baza опубликовал, как сообщается, расшифровку разговоров между пилотами и диспетчерами.

Приложение 13 Конвенции о международной гражданской авиации, касающееся расследования авиационных происшествий и инцидентов ICAO, в частности, регулирует процесс подготовки предварительных и окончательных отчетов о таких событиях.

Согласно этому приложению, предварительный отчет должен быть направлен заинтересованным сторонам в течение 30 дней после инцидента.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о предварительных итогах расшифровки «черных ящиков» самолета AZAL.