Глава МИД Лавров рассказал о предварительных итогах расшифровки «черных ящиков» самолета AZAL

После расшифровки «черных ящиков» разбившегося самолета компании Azerbaijan Airlines не были подтверждены некоторые предварительные выводы, появившееся в СМИ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, сделанное на пресс-конференции, где подводились итоги минувшего года в сфере дипломатии.

По словам руководителя, во время расследования прошла специальная встреча на территории Бразилии, где вскрыли и изучили содержание «черных ящиков».

«Не нужно нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые, по большому счету, не подтверждаются информацией из «черных ящиков», — отметил руководитель дипломатического ведомства

Он также уточнил, что созданные с Азербайджаном «структурированные отношения» позволяют решать те или иные вопросы в оперативном режиме и опираясь на все изученные факты. В пример Лавров привел события «наподобие того, как, когда во время второй Карабахской войны по ошибке был сбит российский вертолет или когда сейчас случилась катастрофа, когда азербайджанский самолет разбился в Актау».

Глава ведомства сообщил, что российская сторона оценила незамедлительное желание друзей из Азербайджана привлечь РФ к проведению расследования с «учетом всех факторов».

По словам Лаврова, МИДы двух стран продолжает активно взаимодействовать на всех уровнях и спрогнозировал еще более активное сотрудничество в 2025 году.

Самолет с пассажирами потерпел крушение близ казахстанского Актау в 25 декабря. «Черные ящики» Embraer 190 доставили для исследования в Бразилию в конце 2024 года, а результаты расследования должны появиться через месяц.