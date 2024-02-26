Казаки-добровольцы «Скифа» сражаются на СВО с женами и гнут арматуру руками

Войны добровольческого казачьего батальона «Скиф» когда-то были простыми волонтерами, пока не осознали, что могут быть очень полезны своей стране. Среди бойцов немало талантов, а их распорядок внутри отрядов удивляет даже самых бывалых вояк. Подробнее о деятельности «Скифа» на СВО рассказывает KP.RU .

Основателем батальона стал казачий атаман «Кречет», уроженец ЛНР. Еще в 2014 году он помогал освобождать земли от украинских националистов. Из волонтеров получили настоящие войны, которые отличаются от остальных участников СВО. Внутри батальона все обращаются друг к другу «брат», молятся при построениях, сохраняют доблесть и желание пожертвовать собой ради товарища.

Даже если из батальона кто-то погибает, его фамилию все равно назовут при построении. Старший ответит вместо товарища: «На вечном строю!». Так солдаты чтят память павших.

Первыми в бой всегда идут старшие, прикрывая младших. Дело не только в возрасте, но и опыте. Как вспоминают в батальоне, к ним однажды просился 70-летний мужчина. Его не планировали брать, пока он не начал гнуть арматуру руками и не проявил настойчивость. Один из немногих, кто нашел управу на упрямство казаков.

Есть и другие удивительные случаи внутри батальона, где постоянно кипит жизнь, несмотря на условия СВО. Например, один из бойцов с позывным «Ромашка» попал в госпиталь к супруге, а вскоре она поступила на службу вместе с ним. Другой военный шутил, что носит с собой запасную ногу. Однако позже узнали, что это не шутка и в рюкзаке действительно лежит протез.

Особо выдающихся посвящают в казаки, хотя и формально. Это всегда готовые бойцы, которые еще с апреля 2023 года удерживают свои позиции. Тренируются эти бойцы и экс-волонтеры постоянно. Они уверены, что полезны для Родины.

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