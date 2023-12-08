Казаки из Солнечногорска доставили очередной гуманитарный груз в зону СВО
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск]
Представители казачьего общества и администрации Солнечногорска доставили в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Груз, собранный казаками, предпринимателями, прихожанами храмов и работниками администрации муниципалитета, передан бойцам добровольческого батальона «Балтика» — «Барс № 36», выполняющего задачи на территории Луганской Народной Республики.
Бойцам добровольческого отряда доставили теплые вещи, блиндажные печи, индивидуальные аптечки, спальные мешки, расходники для автомобилей, различные инструменты и гостинцы от близких.
Ранее губернатор Московской области рассказал о мерах поддержки бойцов СВО.