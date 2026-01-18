«Казалось, что даже ад замерз»: двое россиян переночевали в палатке при −50 градусах на хребте

В Красноярском крае два туриста провели ночь в обычной палатке в условиях аномального мороза, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Температура воздуха на Торгашинском хребте опустилась до -43°C, а по субъективным ощущениям участников похода, достигала и минус 50 градусов.

Как объяснили мужчины, целью такого экстремального выхода была не просто бравада, а практическая тренировка и проверка личного снаряжения в условиях, приближенных к самым суровым горным маршрутам. С одной стороны, туристам удалось проспать более шести часов, и они отметили, что «хорошо отдохнули и выспались». С другой стороны, поход выявил серьезные недочеты в подготовке: оба участника получили обморожения лица, горла и пальцев рук.

«Не знаю о каких -50⁰ речь, по ощущениям казалось, что даже ад замерз. <...> Теперь нужно решить вопрос с дыханием холодным воздухом и обморожением лица - я прилично подморозил во сне щеки, нос, горло и пальцы рук», — рассказал Сергей.

Опытным путем туристы узнали, что даже теплая палатка и спальник не решают задачу защиты дыхательных путей и открытых участков кожи от прямого контакта с ледяным воздухом во время сна. Никто из них по итогу не пострадал серьезно, однако специалисты предостерегают от повторения таких сомнительных экспериментов. Похожие истории нередко заканчиваются трагедиями.

Ранее сообщалось, что экономные жители Приморья стали скупать туалетную бумагу в китайском Хуньчуне.