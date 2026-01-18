«Набрали полный багажник»: приморцы штурмуют магазины Хуньчуня ради туалетной бумаги

Приграничный китайский город Хуньчунь стремительно трансформируется из туристической точки в масштабный торговый центр для жителей соседнего Приморья. Как указывает Primpress.ru, главной причиной бума стали не сувениры, а предметы повседневного спроса, которые здесь можно купить значительно дешевле. Прагматичные поездки за товарами первой необходимости превратились в новый формат досуга, объединяющий экономию и азарт.

Центральным символом этой потребительской миграции неожиданно стала туалетная бумага. По словам путешественников, ее стоимость в Хуньчуне может быть ниже в три раза, что делает массовые закупки оправданными. Помимо гигиенических товаров, в багаж активно отправляются постельное белье, пледы, посуда и косметика.

«Когда первый раз увидела, как тетя из Владивостока везет из Хуньчуня две упаковки туалетной бумаги, удивилась. А потом сама съездила: поняла, что это не причуда, а чистая экономия!» — делится впечатлениями Марина из Уссурийска.

Однако масштабные закупки создают и логистические головоломки. Основной риск — превышение нормы веса багажа из-за тяжелого текстиля и керамики, что ведет к доплатам на обратном пути. На таможне упаковки могут вызвать вопросы, вынуждая туристов вскрывать сумки для досмотра. Путешественники вырабатывают стратегии: заранее составляют списки, обмениваются координатами выгодных магазинов и даже распределяют товары между участниками поездки, превращая шопинг в командную игру.

Некоторые туристы отмечают, что закупка бумаги отчасти вызвана особенностями сервиса в отдельных отелях, где гигиенические принадлежности пополняются нерегулярно. Поэтому начатые упаковки нередко отправляются обратно в Россию, следуя принципу «ничего не пропадет».

