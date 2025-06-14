Казань накрыл мощный ливень: в городе повреждены электропровода

Казань стала ареной природной стихии — в городе зафиксировали сильнейшие удары молний, которые разрезали небо на части, пишет SHOT. Телеграм-канал также опубликовал соответствующие кадры, запечатленные над жилыми и деловыми районами столицы Татарстана.

Отмечается, что в результате мощных грозовых разрядов часть электролиний была повреждена, из-за чего в некоторых районах произошли перебои с электричеством. Особенно пострадали улицы Сахарова, Аббасова и Мамадышский тракт — там полностью перестали работать светофоры. Также местные жители пожаловались на отсутствие мобильного интернета.

Кроме того, в Казани возникли заторы на дорогах, вызванные подтоплениями. Отмечается, что ливневая канализация не справляется с потоками дождевой воды.

По данным синоптиков, в субботу, 14 июня, температура воздуха в Казани будет находиться на уровне +22 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха будет на уровне 69%. Дожди в столице республики закончатся примерно к 18:00 мск.

Ранее заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина предупредила москвичей о падении крупного града.