KazanExpress станет собственностью торговой сети «Магнит»

На базе этой площадки запустится собственный маркетплейс, который будет называться «Магнит Маркет».

Наверняка многие уже испробовали маркетплейс, который доставляет товары до пунктов выдачи и курьером всего за один день. Теперь стало известно, что «Магнит» купит KazanExpress, а также запустит личный сервис, о чем рассказали в RT.

Пока сумма сделки неизвестна, однако она предполагает покупку 100% ООО «КазаньЭкспресс». В своем сообщении на сайте компания рассказала о том, что ей удалось достичь соглашения на приобретение онлайн-площадки.

Время неумолимо движется вперед, и одновременно с этим неизбежно происходят изменения, которые касаются маркетплейсов и расширяют возможности пользователей. Так, например, недавно мы рассказывали о том, что OZON запустил пилотный проект по продаже автомобилей.