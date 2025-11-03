Казанская икона Божией Матери: что делать и чего избегать 4 ноября, чтобы не навлечь беду

Россия отмечает праздник в честь Казанской иконы Божией Матери 4 ноября. День установлен в память об освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году и считается символом народного единства. Праздник совмещает православные традиции и народные обряды, передает URA.RU .

История иконы начинается в 1579 году, когда после пожара в Казани десятилетней девочке Матроне во сне явилась Богородица и указала место обнаружения святого образа. С тех пор икона стала объектом почитания, и на месте ее обретения был основан Богородицкий монастырь. Наиболее известны списки иконы в Москве и Петербурге, которые сохраняют духовную силу оригинала.

В этот день верующие посещают литургию, молятся о здоровье и благополучии семьи. Традиционно проводят трапезу с родственниками, делятся едой и помогают нуждающимся. День считается благоприятным для венчаний, помирений и укрепления семейного мира.

Существует ряд примет о погоде: дождь 4 ноября предвещает урожайный год, ясный день — холодную зиму, утренний туман — мягкую зиму. Хозяйки проверяют запасы в погребах, чтобы обеспечить их сохранность до весны.

Существуют запреты: нельзя заниматься уборкой и стиркой, ссориться, грустить, отправляться в дальние поездки и посещать кладбище. День посвящен благодарности, духовной гармонии и заботе о ближних.

