В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов

В аэропорту столицы Татарстана ввели временные ограничения на прилет и вылет воздушных рейсов. Меры действуют в Казани с семи утра по московскому времени. Об этом в среду, 28 августа, сообщил телеграм-канал Росавиации.

Отмечается, что все сотрудники авиации — от экипажей самолетов до служб казанского аэропорта — принимают все необходимые меры для того, чтобы обезопасить пассажиров. Пресс-служба компании подчеркнула, что это очень важно для Росавиации.

Подобные закрытия аэропортов — не редкость для Татарстана. В начале июня казанский аэропорт приостанавливал свою работу дважды.

Ранее сообщалось о том, что столичные аэропорты восстановили работу по привычному графику — рейсы совершаются по расписанию. Ограничения, введенные после атаки украинского беспилотника самолетного типа (БПЛА), отменены.