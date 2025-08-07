Казанский суд наказал Иисуса Христа за нарушение миграционных правил

В Казани суд завершил рассмотрение дела местного жителя по имени Иисус Христос, вынеся ему приговор. Об этом сообщило издание «Вечерняя Казань».

Как передает корреспондент портала, присутствовавший на заседании, мужчина был признан виновным в фиктивной регистрации полусотни иностранных граждан в своей квартире.

Изначально прокурор требовал для него штраф в размере 110 тыс. руб. Однако адвокат Христа, ссылаясь на инвалидность второй группы своего подзащитного, его признание вины и раскаяние, добился смягчения наказания. В итоге, суд назначил штраф в 13 тыс. руб.

Следует отметить, что это не первое правонарушение Христа. В мае он уже был оштрафован на 60 тыс. руб. за воспрепятствование деятельности судебных приставов, которых он не пускал в свое жилище. Приставам пришлось ожидать, пока обвиняемый не покинет квартиру, чтобы совершить покупки.

