Казанский «Водоканал» запустит кампанию по правильному использованию унитазов

В Казани стартует необычная образовательная кампания: «Водоканал» намерен научить жителей правильно пользоваться унитазами. Поводом для решения стал комментарий мэра города Ильсура Метшина, который заявил, что горожане спускают в канализацию «что ни попадя», передает издание «Подъем».

Проблема приобрела серьезные масштабы: ежедневно в городской канализационной сети фиксируется до 50 засоров. В пресс-службе «Водоканала» отметили, что хотя сотрудники не могут лично проинструктировать каждого жителя, ведомство ищет новые подходы к решению проблемы.

В компании раскрыли возможные форматы работы: «Какие инструменты могут быть? Это публикации в наших официальных соцсетях, привлечение средств массовой информации, где мы рассказываем и показываем, что достаем из системы водоотведения». При этом в «Водоканале» откровенно признают, что эффективность просвещения имеет пределы.

«Как вот заставить человека не сбрасывать салфетки влажные в унитаз? Никак. Это же еще такая вещь, что за руку ты никого не поймаешь. Мы же не организуем какой-то народный контроль. В квартиру не залезешь к людям, рейды по унитазам не проведешь», — пояснили представители компании, подчеркнув сложность тотального контроля за действиями граждан.

Ранее в МинЖКХ Подмосковья призвали не создавать засоры канализации предметами.