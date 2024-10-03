Казбек Коков вновь избран главой Кабардино-Балкарии

Депутаты парламента КБР единогласно подтвердили полномочия Казбека Кокова на посту главы региона. Это его второе назначение на эту должность, сообщил ТАСС.

«Депутаты единогласно приняли решение в пользу кандидатуры Казбека Кокова», — озвучила результаты спикер парламента Татьяна Егорова.

За его кандидатуру проголосовали все 69 членов регионального законодательного собрания, и поддержку ему оказали представители всех пяти политических партий, действующих в Кабардино-Балкарии.

Казбек Коков, занимавший пост главы Кабардино-Балкарии с 2020 года, вновь получает возможность реализовать свои планы и идеи на благо региона. Его опыт и знания, накопленные за годы руководства, позволят ему продолжить работу по укреплению социально-экономической стабильности в республике.

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