Каждая десятая жительница России предпочитает не носить бюстгальтер в жаркую погоду

Согласно результатам аналитического исследования, большая часть жителей РФ в текущий летний сезон предпочитали носить открытую одежду, число таких людей составило свыше 60%, а спасаться от зноя в закрытом одеянии, как это делают жители ближневосточного региона, предпочитают 16%. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что также более половины россиян надевают открытую одежду даже в офисное помещение, а не принимают открытую одежду на работе почти треть.

Отмечается, что почти половина опрошенных получали замечания за свой внешний вид летом. Кроме того, около 65% отрицательно относятся к мужчинам, которые предпочитают оголяться летом. При этом каждая десятая женщина предпочитает в летний сезон не носить лифчик, а также более 60% женщин предпочли полностью отказаться от нижнего белья в жару.

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