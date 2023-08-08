Почти треть всех поездок внутри России совершается по пяти направлениям. Лидерами в данном списке являются Москва и Подмосковье — на них приходится каждое десятое путешествие, говорится в исследовании сервиса бронирования отелей МТС Travel. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

На Краснодарский край приходится восемь процентов поездок, на Санкт-Петербург и Ленобласть — пять процентов, Ростовскую область — четыре процента, Татарстан — три процента.

На регионы Дальнего Востока пришлось четыре процента туристических поездок, отмечают аналитики. По их данным, в целом турпоток по стране в годовом сопоставлении за первые семь месяцев текущего года показал рост в девять процентов. Наибольший прирост турпотока зафиксирован в Пермском крае, Сахалинской области и Якутии.

Исследование проводилось на базе Big Data МТС. Учитывались обезличенные туры за пределы домашнего региона минимум с одной ночевкой, но продолжительностью не более двух недель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в Подмосковье открывается десять-двенадцать парков.