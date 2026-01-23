«Каждый четвертый приходит в подгузнике»: британские учителя тратят целый день на смену памперсов первоклассникам

Тревожные данные поступили из Великобритании. По информации издания Daily Mail, каждый четвертый британский первоклассник приходит в школу, не будучи приученным к туалету. По этой причине он вынужден носить подгузники.

Учителя отмечают, что зачастую родители не считают формирование этого базового навыка своей прямой обязанностью. На решение гигиенических проблем у педагогов уходит в среднем полтора часа рабочего времени ежедневно, что за неделю суммируется в целый потерянный учебный день.

70% опрошенных учителей уверены, что постоянные перерывы, связанные с туалетом, негативно сказываются на учебном прогрессе всего класса. Ситуация варьируется по регионам: хуже всего дела обстоят на северо-востоке Англии, где 36% детей начинают школу в подгузниках.

Общая картина неподготовленности детей в Британии пугает: 37% первоклассников приходят в школу, не обладая минимальными навыками самообслуживания. Из них 28% не умеют самостоятельно есть и пить, а еще 28% — правильно обращаться с книгами.

Более половины школьного персонала видит корень зла в чрезмерном увлечении детей гаджетами, которое подменяет собой необходимое общение с родителями и освоение бытовых умений в дошкольный период.

Педагоги констатируют, что ситуация ухудшается. Некоторые родители, по их мнению, идут на крайние меры, оформляя детям статус «с особыми потребностями» лишь для того, чтобы переложить ответственность за базовое воспитание на школьных сотрудников.

Опросы показывают, что 22% мам и пап действительно не видят необходимости в том, чтобы ребенок к пяти годам умел пользоваться туалетом.

