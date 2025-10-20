Каждый четвертый рубль Москвы: эксперты ВШЭ оценили реальный вклад мигрантов в экономику столицы

Исследование Высшей школы экономики показало, что мигранты обеспечивают до четверти валового регионального продукта Москвы. При этом они приносят бюджету столицы больше доходов, чем потребляют. Об этом сообщает Forbes.

Эксперты ВШЭ представили детальную картину влияния миграции на экономику столицы. Согласно данным за период с 2017 по 2023 год, различные категории мигрантов — включая внутренних, маятниковых и иностранных рабочих — обеспечивают от 23% до 25% валового регионального продукта Москвы.

При этом анализ подтвердил их фискальную эффективность — они создают больше бюджетных поступлений, чем используют социальных услуг. Основная нагрузка по формированию ВРП, однако, остается на постоянных жителях столицы, которые генерируют около 80% экономики.

Исследование выявило четкое отраслевое разделение. Коренные москвичи доминируют в социальной сфере, финансах и IT, обеспечивая более 80% добавленной стоимости. Мигранты же сконцентрированы в строительстве, где создают до трети ВРП, а также в торговле и сфере услуг. Такие данные опровергают распространенные мифы о нагрузке на бюджет и показывают реальные масштабы интеграции приезжих в экономику мегаполиса.

