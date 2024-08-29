Каждый четвертый студент в Московской области планирует стать ученым
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Около 184 тысяч студентов в Подмосковье проходят обучение по программам среднего специального и высшего образования, в регионе функционируют 55 организаций высшего и 91 средне-специального образования. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«25% [студентов Подмосковья] обучаются по направлениям, связанным с научными специальностями. Таким образом, каждый четвертый студент Московской области свяжет свою профессиональную деятельность с развитием науки», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на площадке XI Международного форума технологического развития «Технопром-2024».
По ее словам, некоторые студенты обучаются в учреждениях по нескольким направлениям. При этом по направлениям науки в сфере IT обучение проходят 54% учеников, в сфере биотехнологий — 32%, в сфере машиностроения — 12%, радиоэлектроники — 6%.
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