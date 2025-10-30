Каждый день как последний: 37% россиян признались в ежедневной усталости
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, посвященное проблеме усталости среди россиян. Согласно полученным данным, более трети граждан испытывают чувство истощения ежедневно.
Тревожная статистика показывает, что 37% респондентов чувствуют усталость каждый день, каждый четвертый — несколько раз в неделю. Лишь 8% опрошенных заявили, что никогда не сталкиваются с подобным состоянием.
Основными причинами усталости россияне назвали нервную и ответственную работу — это отметили 34% участников опроса. На втором месте оказались психологически трудные ситуации и стресс — 32%. Физическая тяжелая работа занимает третью позицию с 25%, а нагрузка из-за семьи и детей — четвертую с 17%.
Для борьбы с утомлением большинство россиян выбирают простой отдых — такой способ восстановления сил предпочитают 55% респондентов. Смена обстановки популярна у 44%, уединение — у 34%, а общение с близкими людьми помогает 22% опрошенных.
Исследование проводилось в октябре методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян из всех регионов страны.
