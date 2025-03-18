Каждый третий россиянин начинает новую жизнь сразу при желании

Многие люди каждый понедельник начинают новую жизнь: бросают курить, записываются в спортзал и стараются правильно питаться. Однако у многих это так и остается на уровне мечтаний. Опрос показал, в каких городах жители чаще всего обещают себе начать жизнь с понедельника и как много было подобных попыток. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что каждый третий россиянин начинает новую жизнь сразу, как только возникает такое желание. Лидерами по числу попыток начать новую жизнь стали жители мегаполисов —и Санкт-Петербурга, а также Сибири и Урала.

Уточняется, что для почти половины москвичей и петербуржцев ключевой мотивацией к переменам становится просмотр вдохновляющего фильма. Кто стремится к изменениям, чаще всего ставят перед собой такие цели: начать заниматься спортом, перейти на правильное питание и перестать откладывать дела на потом.

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