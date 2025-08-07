Каждый третий житель Рязанской области не получает премий

Согласно исследованию hh.ru, каждый третий работник в Рязанской области (32%) никогда не получает премий. Этот показатель ниже среднероссийского – например, в Тюменской области без бонусов остаются 53% сотрудников. В то же время 29% рязанцев получают премии регулярно, 9% – ежеквартально, а 10% – раз в год. Об этом сообщает издание 7info.

Гендерный разрыв в премировании очевиден: среди мужчин не получают бонусов 36%, среди женщин – 39%. При этом крупные премии (свыше 100% оклада) получают 12% мужчин против всего 5% женщин. Чаще всего ежемесячные премии выплачивают в розничной торговле (37%) и сфере продаж (34%), тогда как ИТ-специалисты, юристы и топ-менеджеры чаще довольствуются годовыми бонусами.

Размер премий варьируется от 10% до полного оклада и более. 20% работников получают нестабильные бонусы, зависящие от решения руководства, 27% – до трети зарплаты, а 6% – более 100% от оклада.

По словам экспертов, современные сотрудники хотят понимать принципы премирования и влиять на размер бонусов. Работодателям стоит внедрять прозрачные KPI и учитывать гендерные различия. В быстро меняющемся рынке труда четкая система премирования становится ключевым фактором привлечения и удержания ценных специалистов.

