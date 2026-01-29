Каждый второй выпускник программы «СВОе дело» открыл бизнес в Крыму

Более двух сотен участников специальной крымской программы «СВОе дело» сделали серьезный шаг от идеи к практике, освоив азы предпринимательства. Цифры, озвученные руководителем крымского филиала фонда «Защитники Отечества» Владимиром Трегубом, говорят сами за себя: почти каждый второй из прошедших обучение уже юридически оформил собственное дело. Об этом сообщает «Крым 24».

По его словам, успех этой инициативы кроется в ее комплексном подходе, который выходит за рамки стандартных бизнес-курсов. Программа начиналась не с составления бизнес-планов, а с глубокой психологической подготовки и тестирования, помогая участникам оценить свою готовность к рискам и ответственности. Только после этого в дело вступали эксперты и практики — действующие предприниматели, которые делились не теорией, а реальным опытом и знанием о действующих мерах господдержки. Это создавало не просто учебную, а скорее среду для осмысленного профессионального переформатирования.

Прямым следствием такого подхода стал не только высокий процент запущенных бизнесов, но и устойчивая мотивация самих участников. Как отметил Трегуб, многие выпускники выразили желание углубить знания и продолжить обучение, что свидетельствует о возникновении качественно нового запроса — не на разовую помощь, а на системное развитие своих проектов.

