«Кажется, кто-то в доле»: пожилого россиянина обворовали на три с половиной миллиона рублей

Мошенники обманули пенсионера из Санкт-Петербурга на сумму более трех с половиной миллионов рублей, сообщает «Фонтанка».

Пожилой мужчина почти две недели подвергался навязчивым звонкам от человека, который убеждал 74-летнего пострадавшего перевести деньги на якобы безопасный счет.

Мошенник представился сотрудником правоохранительных органов. Впервые он позвонил пенсионеру 20 июня. А уже четвертого июля обманутый перевел ему через мобильное приложение свои сбережения на сумму почти в три с половиной миллиона рублей.

«С возрастом способность к критическому мышлению падает. Этим и пользуются мошенники»; «У меня «Сбер» недавно заблокировал перевод на целых 11 тысяч, а тут миллионы не заметил. Мне кажется, кто-то в доле»; «Как такое возможно? Ну смешно же! Они так бравируют званием, что все сразу понятно. Почему же умные люди каждый день попадаются на эту тухлятину?» — комментируют новость россияне.

Ранее сообщалось, что во Фрязино задержали мошенника, обманувшего пенсионеров на 800 тысяч рублей.