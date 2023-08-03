КДЦ МОНИКИ подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе

Консультативно-диагностический центр МОНИКИ был подключен к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), сообщили в Минздраве Подмосковья.

Таким образом, благодаря наличию электронной медкарты пациента врач центра может быстро узнать историю его болезни, прошлые назначения и диагнозы, результаты анализов и диагностики. Как добавил директор института Константин Соболев, теперь пациент может не носить с собой на прием все прошлые выписки.

«Это очень удобно с точки зрения маршрутизации, ведь в МОНИКИ приезжают пациенты со всей Московской области», – сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжается внедрение новых стандартов в медучреждениях.