«Кедротрясы» под запретом: в одном из регионов России станет труднее собирать шишки

В ХМАО власти инициировали пересмотр правил заготовки кедрового ореха после массового возмущения жителей. Поводом стали почти 900 публикаций в социальных сетях за неделю, в которых югорчане требовали остановить варварское уничтожение кедровников браконьерами. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Основная проблема, вскрывшаяся в регионе: это применение запрещенных орудий, наносящих деревьям непоправимый ущерб. Браконьеры используют «кедротрясы» и «колотушки», которые калечат вековые стволы, часто приводя к их гибели.

По словам руководителя Природнадзора Югры Алексея Ковалевского, ключевые изменения требуют федерального уровня регулирования. Необходимо пересмотреть процесс сбора лесных пищевых ресурсов, чтобы исключить нерегулируемый массовый наплыв людей в леса в короткий сезон.

Природоохранное ведомство уже усилило контроль: на начало сентября проведено свыше 200 рейдов, изъято 14 единиц запрещенного оборудования. Нарушителей привлекают к административной ответственности со штрафами от одной до четырех тысяч рублей. Однако эти меры считаются недостаточными для сохранения кедровых лесов. Эксперты предлагают внедрить систему лицензирования и квотирования сбора, а также установить жесткий контроль за оборотом кедрового ореха на рынке.

