Кембриджский университет заставляет учитывать расу и пол при трудоустройстве

Отдел по подбору персонала Кембриджского университета уже много лет работает по руководству, согласно которому его сотрудники его факультетов должны приглашать на собеседования как минимум одного кандидата-представителя меньшинств и повторно публиковать вакансии, если отклики на них прислали только светлокожие или мужчины. Об этом сообщает газета Telegraph.

Данное руководство было выпущено в 2019 году, и сотрудники по подбору персонала используют его до сих пор.

Из документа также следует, что состав комиссий по проведению собеседований должен быть разнообразным по полу ипо расе. Кроме того. в него должны входить сотрудники, которые закончили курсы по вопросам равенства, разнообразия, инклюзивности и неосознанной предвзятости.

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