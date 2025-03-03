Кемеровчане пожаловались на грабеж со стороны УК многоэтажки
УК завалила кемеровчан счетами из-за собственной проблемы с оборудованием
Фото: [Медиасток.рф]
Жители шестнадцатиэтажки в Кемерове столкнулись с большими и несправедливо начисленными счетами за отопление, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пост в соцсетях.
Жалобы появились в чате собственников квартир в доме на улице Сарыгина, 37. Жильцы сообщили, что пока в подвале проблемы с оборудованием, но при этом управляющая компания выставляет им завышенные счета за отопление.
«Решили свои издержки по расходам на отопление повесить на жильцов дома. И теперь каждый месяц выставляют новый счет за отопление за декабрь, еще и вместе с пеней», – рассказала горожанка.
На ситуацию отреагировали в Госжилинспекции Кузбасса. Там отметили, что начали проверку по факту всех жалоб. Результаты станут известным в течение 30 дней.
Ранее жителям Подмосковья рассказали, как мошенники используют паспортные данные для кражи денег.