Кемеровчане пожаловались на грабеж со стороны УК многоэтажки

Жители шестнадцатиэтажки в Кемерове столкнулись с большими и несправедливо начисленными счетами за отопление, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пост в соцсетях.

Жалобы появились в чате собственников квартир в доме на улице Сарыгина, 37. Жильцы сообщили, что пока в подвале проблемы с оборудованием, но при этом управляющая компания выставляет им завышенные счета за отопление.

«Решили свои издержки по расходам на отопление повесить на жильцов дома. И теперь каждый месяц выставляют новый счет за отопление за декабрь, еще и вместе с пеней», – рассказала горожанка.

На ситуацию отреагировали в Госжилинспекции Кузбасса. Там отметили, что начали проверку по факту всех жалоб. Результаты станут известным в течение 30 дней.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как мошенники используют паспортные данные для кражи денег.