Кемеровчанин без прав на вождение устроил «гонки» с сотрудниками ГИБДД

В Кемерове лихач заставил пуститься в погоню сотрудников ГИБДД и нарушил ПДД более 15 раз пока его не удалось затормозить правоохранителям, пишет VSE42.Ru .

Управляющий автомобилем Kaiyi E5, лишенный удостоверения и регистрационных номеров, устроил погоню в городе. Сотрудники Госавтоинспекции заметили машину без номеров на улице Терешковой и попытались остановить автомобиль. Однако водитель не только проигнорировал требование, но и попытался скрыться.

При попытке оторваться от сотрудников ГИБДД 28-летний водитель нарушил не меньше 15 правил дорожного движения, создавая опасную обстановку на дорогах Кемерова для пешеходов и машин.

Задержать лихача удалось в районе международного аэропорта имени А.А. Леонова. Медицинское освидетельствование молодой человек проходить отказался. В итоге его транспорт определили на штрафплощадку. С нарушителем разбирались в отделении полиции, где составили 15 административных материалов. Судя по всему, вернуться за руль любитель гонок не сможет еще очень долго.

Ранее сообщалось, что на жителя подмосковного Подольска, открывшего стрельбу по автомобилю сотрудников ДПС, завели дело.