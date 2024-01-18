Кемеровские врачи пожалели об оказанной помощи пациенту

В Кемерове медики помогли прийти в сознание мужчине, за что он «отплатил» им неадекватной реакцией, пишет издание «Vse42.ru» .

В областной столице Кузбасса жители обратили внимание на мужчину, который лежал посреди улицы без сознания. Неравнодушные горожане вызвали скорую помощь, которая оперативно прибыла на место. Установив, что 26-летний сибиряк жив, его увезли в больницу.

Уже в стенах медучреждения мужчина очнулся, но вместо благодарности учинил беспорядок. Врачи пожалели, что пробудили «зверя». Он стал наезжать на спасителей и провоцировать на конфликт. Специалисты дебош не оценили, а вызвали полицию.

Утихомирить буйного пациента удалось экипажу Росгвардии. Оказалось, что молодой кемеровчанин был сильно пьян. Теперь его ожидает разбирательство с сотрудниками органов внутренних дел. Дальнейшая судьба агрессивного гуляки неизвестна.

Ранее сообщалось, что латиноамериканец пытался зарезать товарища в Подмосковье из-за долга.